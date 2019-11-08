Нашлось объяснение, почему строители не хотят участвовать в программе капремонта в Карелии

Строительные компании, потенциально способные участвовать в программе капремонта жилья в Карелии, в большинстве случаев отказываются от этой работы.

Об этом сообщил руководитель Фонда капитального ремонта Карелии Виталий Берлогин на сегодняшнем заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике парламента республики.

По словам Берлогина, в реестре потенциальных подрядчиков числится более 40 компаний, а на аукционы заявляются только 6.

Это может привести к проблемам в следующем году, когда резко вырастет количество домов, где планируется проведение капитального ремонта.

О причинах нежелания строителей участвовать в программе капремонта, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".