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Нашлось объяснение, почему в России во время эпидемии нельзя раздать деньги населению, как в США

Новости. Общество
16:11, 21 Апреля 2020
фото: pixabay
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У России есть ограничения по привлечению внешнего долга, поэтому раздача денег населению в кризисный период стране не подходит.

Такое мнене глава Сбербанка Герман Греф высказал в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на "Ленте.ру".

"Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения", — сказал Греф, отвечая на вопрос о возможности раздачи населению денег в России как в США.

 

Ранее депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова заявила, что терпящих убытки из-за последствий пандемии коронавируса работодателей следует избавить от обязанности платить зарплату – вместо этого всем жителям Карелии надо раздавать "вертолетные деньги" напрямую из бюджета.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-04-21 17:08:17
Что мешает плохим танцорам - известно и без Грефа.
Изя
2020-04-21 17:06:50
Если его слушать , то сдохнешь и без короновируса (((((((((((( :) Для него людей миллионов 20-30 туда сюда , просто мелочь ((((((((((
новый
2020-04-21 16:58:40
Либерастам и протестунам денег не давать, ибо на эти же деньги они старательно нагадят российскому народу . Местечковый главарь либерастной диаспоры уже по два раза на дню стал гадить в интернете. Хорошая примета.
Изя
2020-04-21 17:08:20
новый, Кто хоть это главарь , подскажи? Не кир ???)))
Андрей Дубенский
2020-04-21 16:46:00
Дополнение к вышесказанному: ассоциируют США как типа отходы жизнедеятельности. Т.н.модераторы: если редактируете пост в смысле чистите, в приличных изданиях ставят так: . Может, поимеете в виду?
ЗС
2020-04-21 16:41:05
А что такое "ограничения по привлечению внешнего долга, по мнене глава Сбербанка Герман Греф "?
goo
2020-04-21 17:01:19
ЗС, обратитесь за разъяснением своему куратору.
Андрей Дубенский
2020-04-21 16:24:25
Ну разумеется. Если у них эмитируют 3 триллиона долга... в деньгах, то мы такую же сумму в рублях осилить никак не сможем. Так что не будет, как в США. Странно, что 70% населения до сих пор ассоциируют США как типа ... И кто так поработал? Даже коммуняки не были так эффективны...
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