Нашлось объяснение, почему в России во время эпидемии нельзя раздать деньги населению, как в США

У России есть ограничения по привлечению внешнего долга, поэтому раздача денег населению в кризисный период стране не подходит.

Такое мнене глава Сбербанка Герман Греф высказал в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на "Ленте.ру".

"Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения", — сказал Греф, отвечая на вопрос о возможности раздачи населению денег в России как в США.

Ранее депутат парламента Карелии Эмилия Слабунова заявила, что терпящих убытки из-за последствий пандемии коронавируса работодателей следует избавить от обязанности платить зарплату – вместо этого всем жителям Карелии надо раздавать "вертолетные деньги" напрямую из бюджета.

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