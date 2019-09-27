Наскальное изображение лося обнаружили в Карелии

Новые открытия, как считают ученые, будут иметь значение и в связи с включением Карельских петроглифов в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (КарНЦ РАН) обнаружила новое наскальное изображение (петроглиф) лося на острове неподалеку от одной из групп Беломорских петроглифов в Карелии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РФ.

"Во время поездки на реку Выг археологу КарНЦ РАН Надежде Лобановой на одном из островов неподалеку от памятника наскальных изображений "Бесовы следки" удалось разглядеть новый петроглиф с изображением лося. Ранее археологи не слишком много внимания уделяли поиску петроглифов в этом районе", – говорится в сообщении.