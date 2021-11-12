Насколько «карельской» является «карельская форель»: кто есть кто в отрасли форелеводства республики

Как производство форели в Карелии из небольшого семейного бизнеса превратилось в ведущую отрасль сельского хозяйства.

Карельская форель, которая продается по всей России, стала своеобразным брендом нашей республики. И пусть пока, возможно, не достигла уровня узнаваемости бальзама и калиток, но движется к этому ускоренными темпами.

Несмотря на всероссийскую популярность выращенной в республике «красной рыбки», к ее производителям, особенно в последнее время, приковано негативное внимание. Дискуссия на тему пользы или вреда форелевых хозяйств для экономики и экологии республики, ведется в СМИ и соцсетях достаточно остро.

фото: пресс-служба правительства Карелии

Мы решили разобраться, что из себя представляет эта отрасль сельского хозяйства: заметное ли место она занимает в экономике Карелии; какие игроки в ней являются ведущими и насколько «карельской» на самом деле является «карельская форель». Для расследования использовали официальные данные Минсельхоза Карелии, Ассоциации форелеводов республики, а также информацию от самих производителей, экспертов и наблюдателей.

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