890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
«Теперь мы все можем»
Сегодня 09:00
«Будто кусочек Питера привезли»: жители Петрозаводска поделились впечатлениями от новой дороги 3
Сегодня 14:20
Вода течет по улице Древлянка - в Петрозаводске очередная авария (ФОТО) 12
26.12.2021 16:43
Стало известно, кто станет новым замглавы Минтранса Карелии вместо Юлии Мизинковой 5
Сегодня 07:00

Насколько «карельской» является «карельская форель»: кто есть кто в отрасли форелеводства республики

Новости. Экономика
13:52, 27 Декабря 2021
фото: Фото: «Республика»/Лилия Кончакова

Новости партнеров

Как производство форели в Карелии из небольшого семейного бизнеса превратилось в ведущую отрасль сельского хозяйства.

Карельская форель, которая продается по всей России, стала своеобразным брендом нашей республики. И пусть пока, возможно, не достигла уровня узнаваемости бальзама и калиток, но движется к этому ускоренными темпами.

Несмотря на всероссийскую популярность выращенной в республике «красной рыбки», к ее производителям, особенно в последнее время, приковано негативное внимание. Дискуссия на тему пользы или вреда форелевых хозяйств для экономики и экологии республики, ведется в СМИ и соцсетях достаточно остро.  

фото: пресс-служба правительства Карелии

Мы решили разобраться, что из себя представляет эта отрасль сельского хозяйства: заметное ли место она занимает в экономике Карелии; какие игроки в ней являются ведущими и насколько «карельской» на самом деле является «карельская форель». Для расследования использовали официальные данные Минсельхоза Карелии, Ассоциации форелеводов республики, а также информацию от самих производителей, экспертов и наблюдателей.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа
25.12.2021, 09:15
На рождественской ярмарке в Петрозаводске нет почти ничего карельского (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Чтиво

Сегодня 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
Сегодня 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 16
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»