«Насмерть заклюют ребенка»: участившиеся нападения чаек пугают жителей Петрозаводска

Агрессивное поведение чаек, заполонивших центральные районы Петрозаводска, вызывает страх у жителей окрестных домов.

Об этом написала подписчица группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По ее словам, чайки селятся у городских помоек на крышах домов в центре города, их становится все больше, и это опасно для людей.

«Однажды меня чайка чуть не заклевала на моем балконе. Я развешивала белье. А она, скорее всего, думала, что я представляю опасность для ее потомства, и налетала со стороны на скорости звука. Наши крыши рядом с их гнездами. Я и мои дети живем на нервяке постоянно», — рассказала женщина.

По ее словам, она обращалась к мэру города, но получила ответ, что этим должно заниматься министерство природных ресурсов и экологии.

«Забегаем, только когда насмерть заклюют ребенка, человека??? Опять ждем беды? Только тогда зачешемся?», — возмутилась подписчица.