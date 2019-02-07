Насосные станции в Петрозаводске полностью автоматизированы

На данный момент все водопроводные насосные станции (ВНС) и станции подкачки АО "ПКС-Водоканал" модернизированы и автоматизированы.

Это значит, что оборудование насосных станций заменено, станции работают по заданному алгоритму в автоматическом режиме, более того, все насосные станции оборудованы системами инженерной охраны.

Изменение режимов работы оборудования возможно с удаленного рабочего места сменного мастера. Одной из последних "РКС-Петрозаводск" модернизировали ВНС-4, расположенную в районе ул. Софьи Ковалевской.

Модернизация станции проводилась АО "ПКС-Водоканал" совместно с застройщиками районов Древлянка – 5,7,9. Модернизация насосных станций – гарантия эффективной и бесперебойной работы оборудования. В настоящее время АО "ПКС-Водоканал" обслуживает 9 водопроводных насосных станций и 13 водопроводных станций подкачки (последние обеспечивают водоснабжение отдельных объектов, как правило, это группы из 2-4 многоквартирных домов).

К модернизации и автоматизации ВНС "Водоканал" приступил еще в начале 2000-х годов. В первую очередь была автоматизирована работа станций подкачки. Далее, в 2014 году, были автоматизированы большинство ВНС Петрозаводска.

В прошлом году проект по автоматизации ВНС завершили: в 2018 году, помимо ВНС-4, в рамках инвестиционных программ была автоматизирована крупнейшая в Петрозаводске станция третьего подъема (ВНС-3), расположенная в районе Первомайского проспекта. Теперь передача параметрических данных со всех водопроводных станций города позволяет сотрудникам компании отслеживать и мгновенно реагировать на любые нештатные ситуации, а значит, работа ВНС стала еще надежнее.