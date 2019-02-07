Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:30, 07 Февраля 2019
фото: "РКС-Петрозаводск"

Насосные станции в Петрозаводске полностью автоматизированы

Загрузка...

На данный момент все водопроводные насосные станции (ВНС) и станции подкачки АО "ПКС-Водоканал" модернизированы и автоматизированы.

Это значит, что оборудование насосных станций заменено, станции работают по заданному алгоритму в автоматическом режиме, более того, все насосные станции оборудованы системами инженерной охраны.

Изменение режимов работы оборудования возможно с удаленного рабочего места сменного мастера. Одной из последних "РКС-Петрозаводск" модернизировали ВНС-4, расположенную в районе ул. Софьи Ковалевской.

Модернизация станции проводилась АО "ПКС-Водоканал" совместно с застройщиками районов Древлянка – 5,7,9. Модернизация насосных станций – гарантия эффективной и бесперебойной работы оборудования. В настоящее время АО "ПКС-Водоканал" обслуживает 9 водопроводных насосных станций и 13 водопроводных станций подкачки (последние обеспечивают водоснабжение отдельных объектов, как правило, это группы из 2-4 многоквартирных домов).

К модернизации и автоматизации ВНС "Водоканал" приступил еще в начале 2000-х годов. В первую очередь была автоматизирована работа станций подкачки. Далее, в 2014 году, были автоматизированы большинство ВНС Петрозаводска.

В прошлом году проект по автоматизации ВНС завершили: в 2018 году, помимо ВНС-4, в рамках инвестиционных программ была автоматизирована крупнейшая в Петрозаводске станция третьего подъема (ВНС-3), расположенная в районе Первомайского проспекта. Теперь передача параметрических данных со всех водопроводных станций города позволяет сотрудникам компании отслеживать и мгновенно реагировать на любые нештатные ситуации, а значит, работа ВНС стала еще надежнее.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
06.02.2019, 11:12
Госпитализированного из Суоярви блокадника выпроводили ночью из БСМП Петрозаводска на улицу
31.01.2019, 06:40
В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка
05.02.2019, 09:45
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими
01.02.2019, 19:10
Больной раком Юдашкин почти не говорит

Аналитика

06.02.2019 12:42
Политкухня
Депутат Рогалевич: "Парфенчикову должна быть выгодна конкуренция на выборах" 4
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
О чем говорят люди, выбирая депутатов 4
05.02.2019 09:31
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 6
04.02.2019 15:42
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 7
31.01.2019 15:22
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Вся аналитика

Чтиво

06.02.2019 14:45
Кофе со сливками
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина
31.01.2019 17:12
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС НА ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 09:50
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»