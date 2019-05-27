Настя Каменских выложила в Сеть "горячее" фото с Потапом

Певица выложила на своей странице в социальной сети фото с мужем, Потапом.

Большим сюрпризом для поклонников и коллег стала свадьба Насти Каменских и Потапа. До последнего общественность полагала, что это – шутка. Однако все подтвердилось.

Пара отметила торжество в ресторане под Киевом, а после улетела в свадебное путешествие. Сейчас молодожены отдыхают в Турции, пишет Teleprogramma.

Несколько снимков из самолета и с самой свадьбы были в блоге у Насти Каменских. Потап публично говорит об этом меньше.

Настя выложила фото с мужем.



Instagram