Настя Каменских выложила в Сеть "горячее" фото с Потапом

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Певица выложила на своей странице в социальной сети фото с мужем, Потапом.
Большим сюрпризом для поклонников и коллег стала свадьба Насти Каменских и Потапа. До последнего общественность полагала, что это – шутка. Однако все подтвердилось.
Пара отметила торжество в ресторане под Киевом, а после улетела в свадебное путешествие. Сейчас молодожены отдыхают в Турции, пишет Teleprogramma.
Несколько снимков из самолета и с самой свадьбы были в блоге у Насти Каменских. Потап публично говорит об этом меньше.
Настя выложила фото с мужем.
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