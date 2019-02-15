Настя Каменских выложила в Сеть пикантное видео

Певица приготовила для поклонников особенный подарок - презентовала клип на зажигательную композицию "Попа как у Ким".

Настя, выступающая под псевдонимом NK, посвятила песню идолам современности – женщинам-трендсеттерам: Ким Кардашьян, Бейонсе, Рианне, Каре Делевинь, Белле Хадид,Эмили Ратаковски, Кендалл Дженнер и другим. Каменских высмеяла подражанием звездам и стремление обладать идеальными формами, пишет Cosmopolitan.



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"Современные девушки стремятся следовать их примеру и перенять яркие особенности каждой, но в погоне за красотой и попой как у Ким важно помнить, что ту же Ким или Бейонсе делают особенными не только ноги и формы, но, в первую очередь, любовь к себе", – написала Каменских.

В клипе Настя зажигательно танцует в белом боди, демонстрируя ягодицы и ноги.



Кадр из клипа

В середине ролика появляется бывший коллега певицы Потап. Он нецензурно выражается и критикует песню.

"Со мной было круче. Были песни со смыслом. Эта песня про часть тела. Кто писал ее, мясник? Это искусство?", – возмущается артист.