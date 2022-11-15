Настоящий Дед Мороз ждёт в гости

РЦ «Горка» и ведущий Алексей Лукиянчук приглашают с 15 декабря по 30 декабря на новогодние программы.
Программа: «Новогодний Magic» (6+)
Место проведения — кафе.
• Волшебство и магия от Дмитрия Антонова;
• Мультимедийные игры и конкурсы;
• Встреча с настоящим дедушкой Морозом и Снегурочкой;
• Сладкий стол;
• Новогодняя дискотека.
Начало программ: 12:00, 14:00, 16:00. Продолжительность 1 час 30 минут. Стоимость: 1200 рублей с участника (группа от 20 человек).
Программа: «Новогоднее шоу-195°С» (6+)
Место проведения — ресторан.
• Крио-шоу от театра детских праздников «Индиго»;
• Тик-ток батл;
• Встреча с настоящим дедушкой Морозом и Снегурочкой;
• Мороженое своими руками каждому гостю;
• Сладкий стол;
• Новогодняя дискотека.
Начало программ: 11:00, 13:00, 15:00. Продолжительность: 1 час 30 минут. Стоимость: 1200 рублей с участника (группа от 20 человек).
Программа: «Уличный движ» (6+)
Место проведения — поляна у ресторана.
• Видео-квест с ведущим и блогером Иваном Стоцким;
• Яркие аттракционы с элементами тимбилдинга;
• Встреча с настоящим дедушкой Морозом;
• Сладкий стол в малом банкетном зале;
• Видео-ролик в подарок.
Начало программы: 11:30, 13:30,15:30. Продолжительность: 1 час 30 минут. Стоимость: 1200 рублей с участника (группа от 20 человек).
Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55, 8 (905) 299-91-62.
Реклама / ИНН1020010129 / ООО «СПОРТЭКСТРИМ»
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание