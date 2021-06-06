Наталья Вартанова проведет прямую линию в Пенсионном фонде Карелии

Помощник управляющего Отделения ПФР Карелии, председатель общественной организации «Северные колокола» Наталья Вартанова ответит на вопросы о курсах и мероприятиях для пенсионеров.

В день социального работника, 8 июня, горячая линия в Пенсионном фонде Карелии будет посвящена вопросам взаимодействия карельского Отделения ПФР и карельской региональной общественной организации Союз пенсионеров России «Северные колокола». Пенсионерам расскажут о курсах компьютерной грамотности, образовательных и спортивных мероприятиях и других мероприятиях, направленных на самореализацию пенсионеров.

На вопросы ответит помощник управляющего ОПФР по Республике Карелия, председатель КРО ООО СПР «Северные колокола» Наталья Вартанова.

Звоните 8 июня с 11.00 до 13.00 ч. по номеру в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.