Наталья Водянова без макияжа показала "разочарованного весной" кота

На фото российская супермодель в пижаме и без макияжа позирует в домашней обстановке с котом в руках.

В подписи Наталья прокомментировала недовольный вид питомца.

"Все разочарование погодой и отсутствием ранней весны можно прочитать в этом недоверчивом взгляде", – пошутила модель.

Водянова также сообщила, что всё еще приходит в себя. Два дня назад звезда рассказала, что заболела гриппом и пропустила из-за этого важное мероприятие, пишет Cosmopolitan.



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"Я в режиме восстановления, но, по крайней мере, в хорошей компании", – отметила Наталья.

Многие подписчики обратили внимание, что модель выглядит очень молодо.