Наталья Водянова без макияжа показала "разочарованного весной" кота

Новости по теме
Загрузка...
На фото российская супермодель в пижаме и без макияжа позирует в домашней обстановке с котом в руках.
В подписи Наталья прокомментировала недовольный вид питомца.
"Все разочарование погодой и отсутствием ранней весны можно прочитать в этом недоверчивом взгляде", – пошутила модель.
Водянова также сообщила, что всё еще приходит в себя. Два дня назад звезда рассказала, что заболела гриппом и пропустила из-за этого важное мероприятие, пишет Cosmopolitan.
"Я в режиме восстановления, но, по крайней мере, в хорошей компании", – отметила Наталья.
Многие подписчики обратили внимание, что модель выглядит очень молодо.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
18.03.2019, 12:32
16.03.2019, 12:08
18.03.2019, 19:10
Аналитика
20.03.2019 16:21
Обществоведение
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
20.03.2019 10:10
18.03.2019 14:08
18.03.2019 13:40
13.03.2019 11:53
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
11.03.2019 11:04
06.03.2019 13:45
Медиа
Опрос
Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
Комментарии