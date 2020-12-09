890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В МЧС Карелии показали кадры с места пожара на Старой Кукковке (ФОТО) 2
09.12.2020 14:21
Как будете отмечать Новый год в условиях коронавируса? (ОПРОС) 7
09.12.2020 15:43
За сутки в Карелии коронавирусом заразились рекордное количество детей
09.12.2020 09:41
Силовики поймали юношу с обрезом: он готовил атаку на учебное заведение 3
09.12.2020 19:10
Концерт Мужского хора Карелии транслировался на всю страну (ВИДЕО) 3
09.12.2020 14:54
Рэпер исполнил "Долго будет Карелия сниться" в хип-хоп обработке 13
09.12.2020 13:00
Специалист дал совет, как избежать коротких звонков с неизвестных номеров
09.12.2020 22:00

Наталья Водянова вместе с детьми проведет в Карелии "Русские каникулы"

Новости. Общество
07:15, 10 Декабря 2020
фото: Лилия Шарловская / МК
Загрузка...

Известная модель Наталья Водянова вместе со своими тремя детьми снимет в Карелии тревел-шоу.

Сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе платформы.

Наталья вместе со своими тремя детьми, 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом, выросшими в Европе, отправится в путешествие по России.  Сначала они исследуют юг страны. Первые серии тревел-шоу будут снимать в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии. А во втором блоке сезона супермодель вместе с тремя детьми отправится на Русский Север. Они посетят Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

"Русские каникулы" - это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной", - цитирует ТАСС пресс-службу платформы.

Продюсером новой программы выступил журналист и писатель Михаил Зыгарь, сопродюсером - Нателла Крапивина, создательница шоу "Орел и решка".

"Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям "Обнаженные сердца", когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну", - сказала Водянова.

Напомним, в Петрозаводске демонтировали детскую площадку "Каравелла", подаренную городу Натальей Водяновой.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»