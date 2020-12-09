Наталья Водянова вместе с детьми проведет в Карелии "Русские каникулы"

Известная модель Наталья Водянова вместе со своими тремя детьми снимет в Карелии тревел-шоу.

Сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе платформы.

Наталья вместе со своими тремя детьми, 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом, выросшими в Европе, отправится в путешествие по России. Сначала они исследуют юг страны. Первые серии тревел-шоу будут снимать в Сочи, Адыгее, Пятигорске, Северной Осетии. А во втором блоке сезона супермодель вместе с тремя детьми отправится на Русский Север. Они посетят Мурманск, Кольский полуостров и Карелию.

"Русские каникулы" - это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной", - цитирует ТАСС пресс-службу платформы.

Продюсером новой программы выступил журналист и писатель Михаил Зыгарь, сопродюсером - Нателла Крапивина, создательница шоу "Орел и решка".

"Я родилась и выросла в России. Вместе с Фондом помощи детям "Обнаженные сердца", когда мы по всей стране открывали детские игровые парки, мне посчастливилось побывать во многих удивительных уголках нашей родины, познакомиться с добрыми и глубокими людьми и я хочу, чтобы мои дети также узнали и полюбили мою страну", - сказала Водянова.

Напомним, в Петрозаводске демонтировали детскую площадку "Каравелла", подаренную городу Натальей Водяновой.