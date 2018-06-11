Наталью Штурм обвинили в сексуальных домогательствах

Наталья Штурм часто выкладывает обнажённые фотографии, а также радует фанатов подробностями из личной жизни.

Но даже она не могла предположить, что её домашнее видео станет достоянием общественности. Как оказалось, Штурм отправила его своему экс-любовнику Дмитрию. Однако на видео наткнулась новая девушка мужчины, и это тут же обернулось скандалом. Сам Дмитрий пришёл на программу "Звёзды сошлись", где обвинил Наталью в сексуальных домогательствах и потребовал от неё прекратить атаковать его с помощью эротических фото, сообщает "Лайф".

"Мы встречались пять месяцев, и, честно говоря, я за это время жутко устал. У меня было ощущение, что меня использовали в сексуальных целях. Потом я познакомился с Ириной и сразу влюбился. У нас всё отлично складывалось, а тут это видео от Натальи. Ирина увидела его, и уже три недели не выходит со мной на связь", — рассказал Дмитрий в эфире.

Мужчина намерен подавать в суд на певицу за сексуальные домогательства. Сама же артистка, появившаяся в студии, отрицает подобные обвинения в свой адрес. По словам Штурм, она довольно часто снимает видео эротического содержания и отправляет их старым знакомым. Но она совершенно не ожидала, что этот ролик окажется в Сети.

"Ты просто мерзавец! Не понимаю, как можно было так поступить. Если бы я знала, что это видео окажется в Сети, я бы причёску сделала, спецэффекты наложила и шрам от кесарева замазала. Оно бы получилось ещё лучше. А так мне просто понравилось то, что я сняла, поэтому и отправила на автомате", — подчеркнула звезда.

Она уверена, что мужчина не должен был предавать происходящее между ними общественности. Адвокат, присутствовавший на съёмках, посоветовала Штурм подать в суд иск о нарушении чести и достоинства. По словам певицы, у неё довольно насыщенная личная жизнь, поэтому необходимости возвращать Дмитрия нет. Девушке экс-возлюбленного, присутствовавшей в студии, Наталья посоветовала найти себе более достойного партнёра.