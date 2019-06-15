Наташа Королева примерила "платье девственницы"

Певица Наташа Королева искала уникальное "платье девственницы" и нашла его.

Совсем недавно Наташа Королева с размахом отмечала свой 46-й день рождения. В связи с этим в Сети появились и долго циркулировали слухи о том, что певица ищет какое-то невероятное платье девственницы, чтобы выйти в нем на сцену, сообщает сайт 7days.ru.

Сама Королева отшучивалась и говорила, что это все неправда. Однако накануне на ее странице в Instagram появилось видео: Королева предстала перед подписчиками в том самом платье! "Читаю в интернете статьи, что я искала платье девственницы. Да. Искала. И нашла! Мне кажется, что для девственницы это платье подходит. А вы как думаете? Подходит или нет?" — спросила Наташа фолловеров.

Напомним, Королевой 31 мая исполнилось 46 лет. Певица встретила день рождения на сцене в окружении поклонников и друзей. Артистка дала концерт в Академическом театре "Русская песня", а после собралась с друзьями на скромном ужине.