"Натереть подошвы наждачной бумагой": мэрия Петрозаводска рассказала, как уцелеть в гололед

Администрация Петрозаводска опубликовала правила поведения в сильный гололед, советы размещены на сайте мэрии.

"При гололеде, гололедице необходимо: подготовить мало скользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть подошвы песком (наждачной бумагой)", - отмечается в сообщении.

Передвигаться, по словам чиновников, нужно "осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву", при этом "ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны".

"Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю", - советуют чиновники.

Водителям рекомендуют выбирать низкую скорость, сохранять дистанцию и быть внимательными.

"Дороги перед светофором, перекрестком, пешеходным переходом, а также у остановок общественного транспорта почти всегда скользкие из-за того, что там постоянно тормозят машины, ходят люди. Поэтому, подъезжая к этим участкам, сбрасывайте скорость заблаговременно", - советуют специалисты.

В мэрии уверяют, что круглосуточно контролируют работы по борьбе с гололедом.

По словам начальника управления городского хозяйства и транспорта Андрея Бекелева, за минувшие сутки на улицы Петрозаводска высыпано более 150 тонн пескосоляной смеси.

"В течение суток в постоянном режиме работают 57 единиц техники, в том числе – фронтальные погрузчики и грейдеры и более 40 рабочих "ТехРента". Проблемные участки тротуаров несколько раз посыпались песком. В дополнение к этому за сутки на тротуары распределено 48 тонн отсева от дробления горных пород (каменная крошка)", - говорит Бекелев.

Под особый контроль мэрии взята работа управляющих компаний.