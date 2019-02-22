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Новости. Криминал
10:21, 22 Февраля 2019
фото: "Столица на Онего"

Натянутый на ладонь рукав куртки выдал похитителя телефона в офисе Петрозаводска

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Пожилая сотрудница бюджетной организации лишилась на работе телефона за 18 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии

В полицию Петрозаводска обратилась 67-летняя сотрудница одной из бюджетных организаций города. Она сообщила, что из её кабинета в течение рабочего дня был похищен мобильный телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Заявительница оставила гаджет на столе, а сама ненадолго вышла в соседний кабинет. По возвращении она обнаружила пропажу мобильного.

Полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения, расположенной у входа в здание, однако посетителей в тот день было очень много. Тогда оперативники обратили внимание на подозрительного мужчину, который при открытии двери натянул на ладонь рукав куртки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили его личность. Его причастность к произошедшему подтвердилась. По версии следствия, он зашёл в здание, заглянул в приоткрытый кабинет и, убедившись, что никого рядом нет, похитил мобильный телефон. Впоследствии гражданин сбыл его, а деньги потратил на спиртные напитки. Куртку на руку он натянул для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Ранее судимому фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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