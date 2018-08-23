Нацбанк Карелии рассказал, почему снизилась инфляция в республике

Годовая инфляция в Карелии снизилась с 2,8% в июне до 2,7% в июле, оставаясь ниже целевого значения Банка России – вблизи 4%.

В целом по России годовая инфляция в июле составила 2,5%, в Северо-Западном федеральном округе – 2,6%. Причины снижения инфляции в Карелии названы в официальном сообщении Национального банка республики, сообщают "Вести Карелии".

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