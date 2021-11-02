Национальный архив Карелии получит здание бывшего профессионального училища в Петрозаводске

На разработку проекта реконструкции здания планируется выделить более 8,8 миллиона рублей.

Правительство Карелии намерено выделить средства на разработку проектной документации на реконструкцию здания бывшего профессионального училища, расположенного в Петрозаводске по адресу улица Зайцева, 57. Общая сумма, которая заложена на эти цели в проекте республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, составляет более 8,8 миллиона рублей.

Предполагается, что после реконструкции бывшее здание профессионального училища займет Национальный архив Карелии. Республиканское учреждение остро нуждается в помещениях для размещения своих фондов.