Национальный театр Карелии уступит сцену актерам из Донбасса

Труппа Донецкого музыкально-драматического театра привезет в Петрозаводск постановку по книге «Война в Донбассе: народная летопись».

В начале марта на гастроли в Карелию приедет Донецкий музыкально-драматический театр. Он привезет в Петрозаводск постановку под названием «Я zнаю праvду», в основу которой положены материалы книги «Война в Донбассе: народная летопись», рассказывающей о событиях 2014-2017 годов.

Выступления актерской труппы из Донбасса пройдут на сцене Национального театра Карелии. Как сообщили в театре, показы в Петрозаводске организованы в рамках гастрольного тура донецких артистов по Северо-Западу России. Вместе с карельскими зрителями постановку увидит публика Санкт-Петербурга, Пскова, Великого Новгорода, Лодейного поля, Череповца, Вологды и Архангельска.