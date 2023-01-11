Нацтеатр Карелии покажет премьеру спектакля о диалоге с мертвым отцом (18+)

В январе Национальный театр Карелии представит спектакль «Человек в закрытой комнате».

20 января в Нацтеатре состоится премьера спектакля «Человек в закрытой комнате» по пьесе Татьяны Загдай.



«Главная героиня пьесы всю жизнь искала любовь и заботу, недополученную от отца. Жила, обвиняя его во всех своих бедах и неудачах. Однако шаг за шагом маленькая девочка, на долгие годы закованная в оковы обиды и гнева, ищет путь к самой себе. Наконец, она может говорить со своим отцом так, как всегда этого хотела. И неважно, что отец, начавший с ней долгожданный разговор, уже мертв, а его тело едет на заднем сиденье машины в свое последнее путешествие», - говорится в пресс-релизе регионального Минкульта.



В сообщении также говорится, что спектакль Дениса Хусниярова посвящается всем, чье детство прошло рядом с вечно занятыми, не умеющими проявлять свою любовь родителями.



Пьесу «Человек в закрытой комнате» впервые показали в августе 2022 года в формате эскиза в рамках театральной лаборатории по современной драматургии с участием нацтеатров России.



В главных ролях: заслуженные артисты Карелии Людмила Исакова, Вячеслав Поляков, Владимир Сотников. Возрастное ограничение – 18+. Действует Пушкинская карта.