Назначен новый прокурор Петрозаводска

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Им стал экс-прокурор Кондопожского района Артур Фрейман, сообщили в прокуратуре Карелии.
Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил старшего советника юстиции Артура Фреймана прокурором Петрозаводска.
В феврале интернет-газета "Вести Карелии" писала, что Фрейману прочили данную должность.
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