Назначение Гуцана полпредом в СЗФО поможет решить вопросы экономики Карелии, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил Александра Гуцана с назначением на должность полномочного представителя президента в СЗФО.

"Поздравляю Александра Владимировича Гуцана с назначением на должность полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Знаю его лично – мы не только вместе учились, но и работали в органах прокуратуры и Федеральной службе судебных приставов. Еще со студенческой поры Александр Владимирович отличался волевыми качествами, принципиальностью и ответственностью. Весь его профессиональный путь свидетельствует о том, что он всегда стоял на страже интересов и прав граждан, укрепления государственности Российской Федерации. Считаю, что с приходом на новую должность он сможет в полной мере реализовать свой профессиональный опыт и талант. Желаю успехов в достижении всех намеченных планов!

Уверен, что наше взаимодействие будет эффективным и совместно мы сможем решить вопросы социально-экономического развития Карелии", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Должность полпреда президента в СЗФО стала вакантной после того, как занимавший ее Александр Беглов 3 октября перешел на работу в Санкт-Петербург в качестве врио губернатора.

Александр гуцан ранее занимал должность заместителя генерального прокурора.