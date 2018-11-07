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Новости. Политика
14:00, 07 Ноября 2018
фото: официальная страница А.Парфенчикова в "ВКонтакте"

Назначение Гуцана полпредом в СЗФО поможет решить вопросы экономики Карелии, заявил Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил Александра Гуцана с назначением на должность полномочного представителя президента в СЗФО.

"Поздравляю Александра Владимировича Гуцана с назначением на должность полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе.

Знаю его лично – мы не только вместе учились, но и работали в органах прокуратуры и Федеральной службе судебных приставов. Еще со студенческой поры Александр Владимирович отличался волевыми качествами, принципиальностью и ответственностью. Весь его профессиональный путь свидетельствует о том, что он всегда стоял на страже интересов и прав граждан, укрепления государственности Российской Федерации. Считаю, что с приходом на новую должность он сможет в полной мере реализовать свой профессиональный опыт и талант. Желаю успехов в достижении всех намеченных планов!

Уверен, что наше взаимодействие будет эффективным и совместно мы сможем решить вопросы социально-экономического развития Карелии", - написал Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте".

Должность полпреда президента в СЗФО стала вакантной после того, как занимавший ее Александр Беглов 3 октября перешел на работу в Санкт-Петербург в качестве врио губернатора.

Александр гуцан ранее занимал должность заместителя генерального прокурора.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
xxxxxxx
2018-11-07 16:38:55
Только расформирование этого субъекта поможет ему и присоеденение районов к сильным областям .У нас в субъекте заложена устойчивая и неискоренимая годами патологическая тупость и безответственность у чиновников .
кир
2018-11-07 16:54:20
xxxxxxx, давно пора исправить ошибку большевиков.
кир
2018-11-07 16:19:06
Что за система в стране, когда замена одного чиновника на другого "поможет решить вопросы экономики"? Совсем сдурели.
Mike
2018-11-07 15:33:52
Ну естественно поможет. Не зря же вместе в Питере учились. Очередной сокурсник Медведева. А когда глава наш на его место уже садится. После нового года или уже в этом?
NIK
2018-11-07 14:57:19
С Бегловым что тогда обнимался , если в прок республике не пошло .
12345
2018-11-07 14:29:44
Странное название заметки. Следует, что при предыдущем полпреде было как-то не так?
елпидифор
2018-11-07 14:19:11
Удивительно как у нас чтят стих "Вот приедет барин, барин нас рассудит". И забывают народную мудрость: "Рыба гниет с головы".
Дремучее раболепие, вновь воздвигнутое 20-летней пропагандой.
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