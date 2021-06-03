Назначение и особенности эксплуатации тахогенераторов

Тахогенератором является электрический агрегат невысокой мощности, предназначенный для преобразования частоты вращения вала в электричество.
Путём соединения прибора с другим устройством легко определить частоту вращения последнего, учитывая параметры выходного напряжения.
Тахогенератор К10А6-00 используется для замеров частоты вращения по параметрам выходного напряжения, и для получения электрических импульсов, пропорциональных вращению вала.
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Немного о тахогенераторах
Эти приборы обычно используются для того, что выполнять измерения частоты вращения, вычисления управляющих сигналов, для решения других задач. Реализации таких функций позволяет разрабатывать и использование разные варианты тахогенераторов в системах управлении и регулирования, в электроприводах и так далее.
Поломки тахогенераторов
Перед вводом в эксплуатацию каждый прибор подвергается нескольким стадиям тестирования. Если не следовать предписаниям производителя, срок эксплуатации тахогенератора может существенно сократиться. При этом он получит серьезные повреждения, не позволяющие нормально справляться с поставленными задачами.
Как правило, в тахогенераторах ломаются следующие элементы:
• Шкив. Что характерно для естественного износа либо повреждений механического плана;
• Щетки и кольца. Как правило, происходит это в результате износа;
• Нестабильная работа регулятора напряжения;
• КЗ в статорной обмотке;
• Разрушение подшипникового узла;
• Нарушение работы диодного моста и провода зарядной цепи.
По причине неисправностей может неправильно рассчитываться скорость вращения вала, что станет причиной поломок механического плана. Слишком высокие нагрузки также могут нанести вред не только тахогенератору, но и подключенному устройству.
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