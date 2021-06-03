Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера 1
Сегодня 12:05
Новый штраф ждет автомобилистов 1
03.06.2021 20:30
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска 8
Сегодня 15:48

Назначение и особенности эксплуатации тахогенераторов

Новости. Экономика
15:40, 04 Июня 2021

Тахогенератором является электрический агрегат невысокой мощности, предназначенный для преобразования частоты вращения вала в электричество.

Путём соединения прибора с другим устройством легко определить частоту вращения последнего, учитывая параметры выходного напряжения.

Тахогенератор К10А6-00 используется для замеров частоты вращения по параметрам выходного напряжения, и для получения электрических импульсов, пропорциональных вращению вала.

Продукция от надежного поставщика

ООО «Земчик» специализируется на поставках промышленного оборудования и автоматических систем на предприятиях разной направленности. В каталоге организации присутствует огромное количество позиций товаров от лучших предприятий страны. Сотрудники организации также готовы выполнить подбор и  доставку требуемого оборудования под заказ. Благодаря прямому сотрудничеству с производителями гарантируется качество продукции и выгодные расценки, сжатые сроки поставки. Клиенты могут рассчитывать на гибкие скидки и особые условия покупки продукции.

Немного о тахогенераторах

Эти приборы обычно используются для того, что выполнять измерения частоты вращения, вычисления управляющих сигналов, для решения других задач. Реализации таких функций позволяет разрабатывать и использование разные варианты тахогенераторов в системах управлении и регулирования, в электроприводах и так далее.

Поломки тахогенераторов

Перед вводом в эксплуатацию каждый прибор подвергается нескольким стадиям тестирования. Если не следовать предписаниям производителя, срок эксплуатации тахогенератора может существенно сократиться. При этом он получит серьезные повреждения, не позволяющие нормально справляться с поставленными задачами.

Как правило, в тахогенераторах ломаются следующие элементы:

• Шкив. Что характерно для естественного износа либо повреждений механического плана;

• Щетки и кольца. Как правило, происходит это в результате износа;

• Нестабильная работа регулятора напряжения;

• КЗ в статорной обмотке;

• Разрушение подшипникового узла;

• Нарушение работы диодного моста и провода зарядной цепи.

По причине неисправностей может неправильно рассчитываться скорость вращения вала, что станет причиной поломок механического плана. Слишком высокие нагрузки также могут нанести вред не только тахогенератору, но и подключенному устройству.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
31.05.2021, 14:49
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 20
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 5
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»