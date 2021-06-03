Назначение и особенности эксплуатации тахогенераторов

Тахогенератором является электрический агрегат невысокой мощности, предназначенный для преобразования частоты вращения вала в электричество.

Путём соединения прибора с другим устройством легко определить частоту вращения последнего, учитывая параметры выходного напряжения.

Тахогенератор К10А6-00 используется для замеров частоты вращения по параметрам выходного напряжения, и для получения электрических импульсов, пропорциональных вращению вала.

Продукция от надежного поставщика

ООО «Земчик» специализируется на поставках промышленного оборудования и автоматических систем на предприятиях разной направленности. В каталоге организации присутствует огромное количество позиций товаров от лучших предприятий страны. Сотрудники организации также готовы выполнить подбор и доставку требуемого оборудования под заказ. Благодаря прямому сотрудничеству с производителями гарантируется качество продукции и выгодные расценки, сжатые сроки поставки. Клиенты могут рассчитывать на гибкие скидки и особые условия покупки продукции.

Немного о тахогенераторах

Эти приборы обычно используются для того, что выполнять измерения частоты вращения, вычисления управляющих сигналов, для решения других задач. Реализации таких функций позволяет разрабатывать и использование разные варианты тахогенераторов в системах управлении и регулирования, в электроприводах и так далее.

Поломки тахогенераторов

Перед вводом в эксплуатацию каждый прибор подвергается нескольким стадиям тестирования. Если не следовать предписаниям производителя, срок эксплуатации тахогенератора может существенно сократиться. При этом он получит серьезные повреждения, не позволяющие нормально справляться с поставленными задачами.

Как правило, в тахогенераторах ломаются следующие элементы:

• Шкив. Что характерно для естественного износа либо повреждений механического плана;

• Щетки и кольца. Как правило, происходит это в результате износа;

• Нестабильная работа регулятора напряжения;

• КЗ в статорной обмотке;

• Разрушение подшипникового узла;

• Нарушение работы диодного моста и провода зарядной цепи.

По причине неисправностей может неправильно рассчитываться скорость вращения вала, что станет причиной поломок механического плана. Слишком высокие нагрузки также могут нанести вред не только тахогенератору, но и подключенному устройству.

На правах рекламы