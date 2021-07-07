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Назначение и особенности термопар

Новости. Экономика
10:45, 08 Июля 2021

Термопреобразователи сопротивления (ТС) используются для разных целей.

К примеру, термопар ТСМ-1388 применяют для изменения температуры подшипников и твердых тел. Также при помощи прибора осуществляется термоконтроль технологического оборудования.

Основой работы ТС является то, что сопротивление металла растет при повышении увеличении температурных показателей. Поэтому замеры можно выполнить при измерении сопротивления ТС.

Датчики приборов при этом изготавливаются из резистивных материалов, после чего помещаются внутрь защитной оболочки. В качестве таких материалов часто используется медь или платина, а также никель. В последнее время для этих целей чаще используют платину. В итоге, приборы отличаются точностью и повторяемостью преобразований в широком диапазоне. К тому же они показывают достаточно большую перемену сопротивления при повышении или снижении показателя температуры.

Термопары достаточно редко используются так, что не имеют защиты от внешней среды. Обычно они находятся внутри металлической оболочки.

Конструктивные особенности ТС

При создании качественных преобразователей учитывается немало факторов. Достаточно популярным способом изготовления ТС является применение проволоки с высоким уровнем чистоты. Коэффициент расширения сердечника при этом приближен к показателям проволоки, чтобы минимизировать воздействие деформации элемента. Существует и другой способ, когда проволока обретает спиралевидную форму, после чего погружается в керамическое пространство. Если при изготовлении используется связующее вещество, оно не должно оказывать дополнительного механического напряжения.

Варианты монтажа

ТС могут погружаться в рабочую среду или монтироваться на поверхности. Выбор варианта монтажа часто зависит от особенностей эксплуатации, условий протекающих процессов и внешней среды.

В зависимости от конструктивных особенностей и техпроцесса, некоторые термопары могут погружаться непосредственно внутрь рабочей среды. Это достаточно доступный способ, обеспечивающий хорошее быстродействие, но только требует остановки используемого оборудования, что не всегда рентабельно.

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