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Назначение и применение гидравлических масел

Новости. Экономика
12:00, 09 Августа 2021

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У гидравлической жидкости присутствует высокая промышленная ценность.

Гидравлическая жидкость является важным компонентом различных гидросистем. С её помощью обеспечивается защита деталей от износа, а также нормальная работа системы при перепаде влажности и температуры. Чтобы ВМГЗ купить оптом и по выгодной стоимости, достаточно перейти на сайт utneft.ru.

Назначение гидравлического масла

Речь идет о жидкости, которую применяют для оптимальной работы различных гидравлических систем. Основная задача данного компонента — передача энергии с изменением силы от места происхождения к той части, где она будет применена.

Выполняя свои функций масло должно предупреждать окислительные процессы, создавать минимум пены, не взаимодействовать с основными материалами гидравлической системы. К тому же в качестве важных параметров выступают как низкая температура застывания, так и высокие показатели воспламеняемости.

Свойства гидравлических жидкостей:
• Антипенные. Обеспечивают снижение пенообразования;
• Антиокислительные. Масла противостоят окислительным процессам при повышении температуры;
• Вязкостные. Могут использоваться при определенных температурных диапазонах;
• Деэмульгирующие. Способность отделения влаги;
• Антикоррозионные. Гидравлические масла предотвращают развитие коррозийных процессов;
• Противоизносные. Обеспечивается защита от износа при влиянии повышенных нагрузок.

Вязкостные параметры

На качество работы гидросистемы достаточно сильно влияют вязкостные показатели гидравлической жидкости. При подборе марки с определенным уровнем вязкости следует учесть тип насосного агрегата. Как правило, изготовители оборудования при этом указывают максимальные и минимальные значения для каждой модели насоса.

Максимальной вязкостью принято считать самое высокое значение, при котором может работать насосная техника. На эксплуатацию также оказывают влияние мощностные показатели, а также длина и диаметр используемого трубопровода. Высокие показатели вязкости существенно ухудшают работу основных элементов, особенно при низких значениях температур.

Минимальная вязкость в свою очередь указывает на то, что до этих показателей система может надежно работать. Если они будут превышены, в агрегате может наблюдаться утечка масла, падение мощности, а также ускорение износа основных элементов.

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