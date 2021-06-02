Как выбрать сахариметр

Сахариметр СУ-4 является универсальным прибором, который предназначается для определения наличия сахарозы в различных растворах.

Конструктивно состоит из головки и осветительного узла, соединенного траверсой, прикрепленной к основанию. Устройства сахариметр СУ-4 используют для контроля чистоты масел и пищевых добавок, питания и определения сортов меда, содержания лактозы и крахмала.

Существуют также поляриметры, позволяющие контролировать качество и состав препаратов, анализа биоматериалов, определения натуральности духов в парфюмерии.

Существует несколько разновидностей сахариметров.

• Оптические. Речь идёт о простых и дешевых устройствах. Они отличаются невысокой точностью, поэтому существует вероятность ошибок;

• Полуавтоматические. Достаточно быстрые и удобные, а также точные приборы, часто применяются в рамках аптек и небольших лабораторий.

• Автоматические. Отличаются высокой точностью и стабильностью, быстро показывают результаты.

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Тонкости выбора измерительных приборов

Обычно, выбор измерительных средств заключается в нескольких действиях. В первую очередь проводится исследование предполагаемого объекта, учитывая его основные особенности. Также нужно проверить предел измерения. Для многих измерительных средств класс точности нормируется в соответствии с погрешностью. Проверка погрешности является основополагающей частью выбора. Важно, чтобы она была меньше рекомендуемых значений.

Покупать приборы измерения рекомендуется только в проверенных компаниях, где предоставляется гарантия на предлагаемую продукцию. Только так можно быть уверенными в качестве приобретенных товаров.

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