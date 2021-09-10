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Назначение температурного датчика-реле ДРТ-Ж

Новости. Общество
08:00, 11 Сентября 2021

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Для контроля всевозможных внешних факторов используется большое количество разных приборов.

Датчик-реле ДРТ-Ж выступает в качестве важного устройства, позволяющего автоматизировать течение многих техпроцессов.

Температурным реле принято называть прибор, изготовленный специально для регулировки и контроля температурных показателей в емкостях и помещениях разного назначения. К основной задаче изделия такого типа стоит отнести поддержание конкретных температурных показателей.

Датчик ДРТ отличается универсальностью применения:

  • на дизельных агрегатах судов, включая ДГУ неограниченного времени работы;
  • на моторах и ДГУ стационарного типа;
  • на дизельных агрегатах тепловозов;
  • на системах стационарного типа и в подвижном жд транспорте;
  • на отопительных и вентиляционных агрегатах.

Выходным реле прибора выступает твердотельный элемент. Если наблюдается отсутствие питающего тока, контакты находятся в разомкнутом состоянии, независимо от температурных показателей.

Погружаемая часть многих ДРТ-ЖД изготавливается из латуни, поэтому среда измерения не должна быть агрессивной к этому материалу. Что касается ДРТ-ЖН, здесь для этого используется нержавейка. По особым требованиям прибор может изготавливаться и из любого другого материала. Что касается глубины погружения элемента, она зависит от варианта крепления. Опять-таки дополнительные требования могут вносить свои коррективы.

Температурные реле обеспечивают:

  • измерение температурных показателей погружаемой среды;
  • сигнализацию при превышении пиковых показаний, что происходит путем замыкания или размыкания контактов;
  • подачу сигнала о заметном падении показателей ниже установленных норм.

Обычно при помощи ДРТ-Ж выполняется измерение температуры различных по составу жидкостей и газов. При повышении или падении значений происходит соответствующее сигнализирование. Приборы такого типа монтируют на стационарном и в подвижном ж/д транспорте, в холодильных установках и на отопительном оборудовании, а также на прочих автоматизированных системах.

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