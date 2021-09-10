Назначение температурного датчика-реле ДРТ-Ж

Для контроля всевозможных внешних факторов используется большое количество разных приборов.
Датчик-реле ДРТ-Ж выступает в качестве важного устройства, позволяющего автоматизировать течение многих техпроцессов.
Температурным реле принято называть прибор, изготовленный специально для регулировки и контроля температурных показателей в емкостях и помещениях разного назначения. К основной задаче изделия такого типа стоит отнести поддержание конкретных температурных показателей.
Датчик ДРТ отличается универсальностью применения:
Выходным реле прибора выступает твердотельный элемент. Если наблюдается отсутствие питающего тока, контакты находятся в разомкнутом состоянии, независимо от температурных показателей.
Погружаемая часть многих ДРТ-ЖД изготавливается из латуни, поэтому среда измерения не должна быть агрессивной к этому материалу. Что касается ДРТ-ЖН, здесь для этого используется нержавейка. По особым требованиям прибор может изготавливаться и из любого другого материала. Что касается глубины погружения элемента, она зависит от варианта крепления. Опять-таки дополнительные требования могут вносить свои коррективы.
Температурные реле обеспечивают:
Обычно при помощи ДРТ-Ж выполняется измерение температуры различных по составу жидкостей и газов. При повышении или падении значений происходит соответствующее сигнализирование. Приборы такого типа монтируют на стационарном и в подвижном ж/д транспорте, в холодильных установках и на отопительном оборудовании, а также на прочих автоматизированных системах.
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