Назван лучший российский фильм 2018 года

В Москве прошла церемония национальной кинематографической премии "Золотой Орел" за 2018 год.

Лучшим фильмом российские киноакадемики назвали "Войну Анны", а снявший ее Алексей Федорченко получил премию за лучшую режиссерскую работу, пишет "Коммерсантъ" .

Камерная драма о Холокосте, показанная глазами маленькой девочки, выжившей в расстрельном рву и продолжающей отчаянно бороться за жизнь, прячась в камине в немецкой комендатуре, обошла двух главных фаворитов "Золотого Орла" — спортивные фильмы "Лед" и "Движение вверх", выдвинутые в десяти и девяти номинациях соответственно, а также картины "История одного назначения" и "Спитак".

Остальные премии распределились вполне предсказуемо. Чемпион отечественного кинопроката 2018 года "Движение вверх оказался лидером и на церемонии, по крайней мере, по количеству полученных статуэток – он забрал шесть "Орлов". Владимир Машков обошел в номинации "лучшая мужская роль в кино" Александра Петрова и… Александра Петрова, который был выдвинут в ней дважды. Кирилл Зайцев получил награду за лучшую мужскую роль второго плана, Игорь Гринякин стал лучшим оператором. Также фильм победил в категориях "лучший монтаж", "лучшая работа звукорежиссера" и "лучшие визуальные эффекты".

Главный его конкурент, мюзикл о фигурном катании "Лед", получил две награды: за лучшую женскую роль (Аглая Тарасова) и за лучшую музыку. "Золотой Орел" за лучшую женскую роль второго плана достался Светлане Ходченковой, сыгравшей в фильме Алексея Германа-младшего "Довлатов".

Лучшим телесериалом Национальная киноакадемия выбрала экранизацию романа Алексея Толстого "Хождение по мукам", снятую по заказу НТВ, а лучшим мини-сериалом – проект Первого канала "Sпарта", снятый еще в 2016 году, но вышедший в эфир только в 2018. Награда за лучшую мужскую роль на телевидении стала утешением и подарком на день рождения для сыгравшего в "Sпарте" Александра Петрова. Лучшей сериальной актрисой была названа Анна Михалкова, исполнившая главную роль в "Обычной женщине". Получая награду, она шутливо поблагодарила режиссера Бориса Хлебникова за то, что он разглядел в ней гены "не слишком известного папы".