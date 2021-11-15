Назван напиток, способный состарить мозг на 11 лет

Сладкие напитки могут состарить мозг от пяти до 11 лет.

Сахар способен оказывать губительное воздействие на мозговые функции, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг, со временем приводя к уменьшению префронтальной коры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Daily Express, получившую информацию от ученых из Медицинской школы при Бостонском университете.

Они провели исследование, во время которого наблюдали за группой из 4200 человек: испытуемые периодически проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Добровольцы рассказали, как много сладких напитков они выпивают, а специалисты проверили взаимосвязь между количеством потребляемого сахара и состоянием организма.

Как оказалось, если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет. «Ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки», — пишет Daily Express.

Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри отметила, что результаты исследования не окончательны, однако убедительны, поэтому позволяют делать обоснованные выводы. «Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, а замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает», — подытожила ученый.

Ранее американские диетологи выяснили, что сукралоза — искусственный подсластитель, который считается одним из самых безвредных — повышает аппетит и увеличивает тягу к еде. Это может свести на нет эффект диетических продуктов и напитков с ним, рекомендуемых при похудении.