Назван самый нелюбимый у россиян налог

Россияне чаще всего уклоняются от уплаты налога на доходы физлица (НДФЛ).

"По результатам 2,6 тысячи выездных налоговых проверок физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, проведенных в 2017 году, доначислено 8,775 миллиарда рублей", — указали в ФНС.

Как пишет "Лента.ру", что касается юридических лиц, то, по данным ведомства, чаще всего возникают проблемы с уплатой налогов на добавленную стоимость (НДС) и прибыль организаций. По результатам проверок было доначислено 185,5 миллиарда рублей за НДС и еще 120,6 миллиарда за налог на прибыль организаций.

Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о повышении НДС с 18 до 20 процентов. Согласно тексту документа, повышение произойдет с 1 января 2019 года и не коснется социально значимых товаров, коммунальных услуг и общественного транспорта.

По подсчетам Минфина, повышение налога может принести в бюджет дополнительные 633,5 миллиарда рублей ежегодно.