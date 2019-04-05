Назван самый полезный и самый вредный суп

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Международный день супа отмечается ежегодно 5 апреля.
Овощной вегетарианский суп самый полезный из тех, что распространены в России, это оптимальный источник питательных веществ, а вот солянку врачи не рекомендуют: в ней слишком много соли и жира, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Диетологи отмечают, что супы, которые варятся на мясном бульоне, более калорийные, особенно если используются жирные виды мяса - от них лучше отказаться людям с высоким уровнем холестерина.
Кроме того, говорит диетолог, при варке мяса в бульон могут попасть вредные вещества из-за того, что животное кормили антибиотиками или гормонами. Поэтому лучше первый и второй бульон сливать, советует врач Ливанцова.
В свою очередь, врач-гастроэнтеролог Пилипенко сообщил, что овощи отдают в отвар полезные микроэлементы, такие как калий и магний, очень важные для желудка и кишечника.
При этом наименее полезный суп – это солянка, которая варится с несколькими видами мяса, что увеличивает ее калорийность, считает Ливанцова. Кроме того в солянку добавляют соленые огурцы и копчености, поэтому врачи не рекомендуют ее людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с гипертонической болезнью и с лишним весом.
С осторожностью нужно относиться и к грибному супу, считает Пилипенко.
Несмотря на это, эксперты сходятся во мнении, что суп является источником питательных веществ, которые составляют основу пирамиды питания – белки, жиры и углеводы.
Учитывая, что первое блюдо на 50-60% состоит из жидкости, его энергетическая ценность относительно невысока, при этом за счет жидкости насыщение организма происходит достаточно быстро, что полезно для тех, кто следит за своим весом, сказала Ливанцова.
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