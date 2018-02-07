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Новости. Общество
22:00, 07 Февраля 2018

Назван самый вкусный российский шоколад

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Некоммерческая организация "Росконтроль" провела экспертизу темного шоколада, который продается в России.

В выборку попали семь популярных брендов: "Бабаевский" ("Люкс"), "Вдохновение", Alpen Gоld, "Фабрика имени Крупской" ("Особый"), "Россия — щедрая душа" ("Российский"), Dove и "Слад&Ко".

Все образцы шоколада прошли соответствие ГОСТу, нарушений обнаружено не было. Однако вкусовые качества плиток различались. По итогам экспертизы и анализа профессиональных дегустаторов самым вкусным был признан шоколад "Вдохновение", который набрал 14,3 из 15 баллов. На втором месте "Фабрика имени Крупской" (13,3 балла), на третьем — "Бабаевский" (12,9).

Шоколад бренда "Россия — щедрая душа" набрал 11,8 балла, Alpen Gоld — 11,4 балла, Dove — 10 баллов, замыкает рейтинг "Слад&Ко" с 9,8 балла.

Невзирая на то что "Вдохновение" оказался самым вкусным, эксперты усомнились в том, что эти плитки можно считать шоколадом, пишет Лента.ру.

"По результатам дегустации он не дотягивает до установленного стандартом минимального значения по массовой доле сухого обезжиренного остатка какао. При этом жирнокислотный состав жира "Вдохновение" соответствует маслу какао", — говорится в исследовании.

По итогам исследования эксперты "Росконтроля" рекомендовали покупать шоколад марок "Бабаевский", Alpen Gоld и "Фабрика имени Крупской". Остальные бренды получили замечания от экспертов за состав либо за вкус.

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