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Назван срок длительности иммунитета после COVID-19

Новости. Общество
19:10, 23 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Иммунологическая память человека, переболевшего вызываемым коронавирусом заболеванием, сохраняется как минимум восемь месяцев.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на заявление австралийских ученых в статье, опубликованной 23 декабря в электронной библиотеке Science Immunology.

В ходе научной работы исследователи установили, что после заражения коронавирус SARS-CoV-2 генерирует долговременную память В-клеток сроком до восьми месяцев. Это может защитить организм от осложнений при повторном заражении.

"Специфичные для SARS-CoV-2 антитела и В-клеточный ответ были исследованы у 25 пациентов с подтвержденным COVID-19 с образцами, полученными между 4 и 242 днями после появления симптомов", — добавили ученые.

У добровольцев взяли 36 образцов крови. Как оказалось, количество антител начало снижаться через 20 дней после заражения, но В-клетки памяти, которые распознавали один из двух компонентов SARS-CoV-2 - шиповидный белок и нуклеокапсид, обнаруживали все эти месяцы.

Исследование проводила группа специалистов под руководством профессора кафедры иммунологии и патологии Университета Монаша (Мельбурн) Менно ван Зельма.

В июле китайские ученые предупредили, что многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.

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