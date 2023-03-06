Названа дата начала приемной кампании по записи в первые классы в школы Петрозаводска

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о порядке записи в первые классы.

Власти Петрозаводска приняли решение приемную кампанию по зачислению в 1-е классы на 2023–2024 учебный год начать во вторник, 28 марта, с 8 часов утра. Об этом сообщил мэр города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«В этом году во все школы города граждане могут подать заявления в электронной форме, используя Единый портал государственных услуг. Кроме того, в 8 часов все общеобразовательные организации откроются для приема заявлений лично. Отмечу, что в это время подавать заявления смогут все категории, в том числе обладающие льготами», — сообщил Любарский.

Власти города планируют открыть на новый учебный год для первоклашек 126 общеобразовательных классов и 11 специальных коррекционных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что 1 сентября на парты сядут 3600 первоклассников.

«Эта цифра определена с учетом количества выпускников детских садов и миграционных процессов. При этом, понимаем, что заявлений может быть больше, поэтому будем изыскивать возможность открывать дополнительные классы исходя из потребности. Местами в первых классах будут обеспечены все без исключения дети!» — обещает глава Петрозаводска.

Изменения ждут горожан, которые живут на Древлянке. В постановление «О закреплении муниципальных образовательных организаций Петрозаводского городского округа за конкретными территориями Петрозаводского городского округа» список школ района включена школа № 55.

«Это означает, что родители всех детей, проживающих на Древлянке, могут выбрать для себя одну из школ района и подать туда заявление до 30 июня. А те, кто не проживает на закрепленных территориях, сможет подать заявления на оставшиеся места после 6 июля. Заявочная кампания завершится 5 сентября», — сообщил мэр.

Вся информация о приемной кампании, включая перечень льготных категорий граждан, будет в ближайшее время размещена на сайтах школ. Для родителей будущих первоклассников проведут консультации, а с 13 марта для них будет работать «горячая линия». Звонки будут принимать с 9.00 до 16.30 (обед 13.00–13.30) по телефону: 77-04-53.