Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:30, 19 Июня 2018

Названа неожиданная польза брака

По теме

В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
20.06.18 00:01
Секс-роботов научили отказывать в сексе
19.06.18 23:30
В России установлен новый рекорд по числу долларовых миллионеров
19.06.18 22:00
Все новости
Загрузка...

Брак способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, а также преждевременной смерти.

К такому выводу пришли ученые Килского университета (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Heart. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает "Лента.ру".

Специалисты проанализировали 34 крупных исследования, проведенных в 1963-2015 годах и посвященных поиску связи между семейным положением и здоровьем. Общее число добровольцев, вошедших в выборку, составило более двух миллионов человек, возраст которых достигал 42-77 лет.

Оказалось, что люди, которые никогда не вступали в брак, были разведены или овдовели, чаще умирали из-за ишемической болезни сердца и инсульта (риск смерти повышался на 42 и 55 процентов соответственно). Развод способствовал росту вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний в среднем на 25 процентов, а инсульта — на 16 процентов.

Такой эффект объясняется тем, что женатые люди раньше замечают проблемы со здоровьем и заблаговременно обращаются за помощью к врачу, лучше соблюдают прием лекарств, более обеспечены и имеют крепкие социальные связи.

По теме

В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
20.06.18 00:01
Секс-роботов научили отказывать в сексе
19.06.18 23:30
В России установлен новый рекорд по числу долларовых миллионеров
19.06.18 22:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2018, 22:00
С 1 июля налоговая получит полный контроль над счетами россиян
15.06.2018, 20:46
ВИДЕО: Что произошло с женщиной, тело которой было обнаружено сегодня в центре Петрозаводска?
15.06.2018, 19:06
Тело женщины обнаружено в центре Петрозаводска
18.06.2018, 06:40
На Южной промзоне в Петрозаводске убили таксиста, сообщают соцсети
18.06.2018, 10:40
Турист сорвался в водопад Кивач в Карелии
18.06.2018, 13:33
Беременную жену туриста, сорвавшегося в водопад Кивач, госпитализировали

Аналитика

19.06.2018 12:00
Капитал
Еще один мегапроект?
Власти Карелии хотят создать в Вяртсиля особую экономическую зону.
"Взятку выкинул в урну" 3
18.06.2018 13:55
"Мы съедем – о нас забудут" 3
15.06.2018 14:57
Имперские замашки 9
13.06.2018 15:41
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
Вся аналитика

Чтиво

19.06.2018 09:58
Личное мнение
"Так вышло, мы любим Россию" 1
Во всяком случае, пока идет ЧМ-2018.
Дело Дмитриева: и что теперь? 7
18.06.2018 11:18
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
14.06.2018 10:00
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
архив чтиво

Медиа

Как прошел фестиваль "Прионежье"
19.06.2018 16:56
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»