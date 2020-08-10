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Названа опасность популярных сайтов знакомств

Новости. Общество
21:30, 10 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперт рассказал, чем опасны популярные сайты знакомств.

Большинство стереотипов про сайты знакомств в 2020 году уже несостоятельны. Знакомства онлайн давно перестали быть чем-то неприличным и пользуются популярностью у людей самых разных возрастов. Более того, в условиях ограниченных социальных контактов – это один из немногих и самый безопасный способ найти собеседника и завязать с ним общение, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

"Однако, как и в любом другом онлайн-сервисе, здесь не стоит терять бдительность и внимательность, ведь определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей в таких сервисах будет всегда", – отмечает эксперт.

Кроме того, существует вероятность стать жертвой мошенничества, например, открыв отправленную собеседником ссылку с вредоносным ПО. Также можно попасть в ситуацию с шантажистом, которому пользователь неосторожно отправил откровенные фото, предупреждает Куканов.

Пользователям сайтов знакомств он советует сохранять трезвую голову и критически относиться к процессу взаимодействия с другими пользователями, никому не переводить деньги, как бы искусно мошенники их не просили.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-08-10 21:43:07
Пришло новое время, а мы не готовы как всегда. Передираем с Запада всё и стараемся узнать, как нам жить. Всегда такими были. Где наша русская классическая философия? Нет её. Кремлевские куранты не знают как жить и куда вести всё ещё полудикие племена.
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