Названа основная причина смертности женщин в России

Основной причиной смертности женщин в России считаются онкологические заболевания.

Так, в 2017 году от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерли 19,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет, пишет RT.

На втором месте – болезни системы кровообращения, которые унесли жизни 18,9 тысячи россиянок.

От внешних причин (несчастных случаев, нападений и ДТП) погибли 15,8 тысячи человек.

По данным Росстата, всего в 2017 году в России умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.