Названа основная причина смертности женщин в России

Новости по теме
Загрузка...
Основной причиной смертности женщин в России считаются онкологические заболевания.
Так, в 2017 году от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерли 19,6 тысячи женщин в возрасте от 16 до 54 лет, пишет RT.
На втором месте – болезни системы кровообращения, которые унесли жизни 18,9 тысячи россиянок.
От внешних причин (несчастных случаев, нападений и ДТП) погибли 15,8 тысячи человек.
По данным Росстата, всего в 2017 году в России умерли 82,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
23.02.2019, 13:57
24.02.2019, 08:45
24.02.2019, 16:12
26.02.2019, 12:15
Аналитика
Сегодня 14:46
Капитал
Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей.
26.02.2019 10:06
25.02.2019 10:43
20.02.2019 15:05
Чтиво
Сегодня 16:27
Личное мнение
Заслуженный юрист Карелии Александр Лукин о сложившейся недемократической политической системе.
25.02.2019 13:30
25.02.2019 12:36
22.02.2019 13:49
Медиа
25.02.2019 12:07
Опрос
Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?
Комментарии