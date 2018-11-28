Названа самая популярная у россиян порода кошек

В 2018 году самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма.

"Самая популярная, конечно, – священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда", – заявили в Ассамблее профессиональных клубов любителей кошек (PCA).

На втором месте оказались представители породы мейн-кун, а третью строчку поделили скоттиш-фолды и канадские сфинксы, пишет "РИА Новости".

При этом в РСА отметили, что зачастую спрос на определенную породу зависит от того, насколько активно заводчики занимаются продвижением своих питомцев.