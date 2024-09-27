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Названа сенсационная причина большого количества долгожителей в некоторых регионах мира

Новости. Медицина
00:10, 30 Сентября 2024
фото: © pixabay.com

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Ученый проанализировал данные о долгожителях.

Как пишет «Лента.ру», недавно обладателем Игнобелевской премии, вручаемой за самые странные и нелепые открытия, стал ученый из Австралии Сол Ньюмен. Однако результаты его работы не столько нелепы, сколько сенсационны и способны серьезно изменить все представление о здоровом образе жизни. Ньюмен пришел к выводу, что многих долгожителей попросту не существует, а другим помогает достигать впечатляющего возраста вовсе не здоровье и правильная еда.

Ученый обратил внимание на парадокс — многие из людей, проживших более 110 лет, зарегистрированы в регионах с очень низкой средней продолжительностью жизни. Плохое питание, высокий уровень преступности и слабая медицина, казалось бы, не способствуют достиженимю почтенного возраста

При этом подавляющее число долгожителей как в бедных, так и в богатых странах имеют одну общую черту — у них нет документов, подтверждающих их рождение. То есть, когда именно они родились и, соответственно, сколько им лет, на самом деле не может точно сказать никто. Данные о невероятном возрасте были, как правило, записаны с их слов или со слов их родственников.

Больше того, в некоторых случаях люди, считавшиеся долгожителями, и вовсе были мертвы — их родственники специально скрывали смерть, чтобы получать от государства пособия. Это касается в том числе и так называемых «голубых зон» — четырех регионов мира, где долгожителей особенно много. Это японская Окинава, греческий остров Икария, итальянская Сардиния и полуостров Никоя в Коста-Рике. Ученый пришел к выводу, что ни по показателям здоровья, ни по питанию жители этих регионов не отличаются в лучшую сторону от своих сограждан. Дело было именно в подтасовке данных.

Так или иначе, пока открытие ученого серьезные научные журналы проигнорировали.

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