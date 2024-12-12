Названа каша, которую едят на завтрак долгожители

Эксперты изучили пищевые привычки долгожителей и назвали блюдо, которое старейшие люди обычно едят на завтрак.

Эксперты изучили образ жизнь долгожительницы из Южной Калифорнии, США, и назвали главную пищевую привычку старейших в мире людей. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Surrey Live.

Жители города Лома-Линда — «голубой зоны», региона с высокой продолжительностью жизни, — раскрыли исследователям секреты своего долголетия. Среди них — ограничение калорий, растительные продукты в рационе, времяпрепровождение с семьей, а также овсяная каша на завтрак.

Одна из горожанок Мардж Джеттон рассказала исследователям, что старается рано просыпаться, выпивает шесть стаканов воды в день, завтракает овсяной кашей и запивает ее сливовым соком. Многие долгожители Лома-Линды едят овсянку из-за ее сытности и насыщенности питательными веществами.

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Диетолог Хелен Белл из Help& Advice объяснила, что овсяная каша стимулирует иммунную систему, регулирует уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца. Кроме того, она хорошо сочетается по вкусу с другими полезными продуктами: орехами и фруктами.