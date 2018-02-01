Названа сумма взяток, которые получили коррупционеры в Карелии

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Прокуратура Карелии зафиксировала рост выявляемости преступлений коррупционной направленности и назвала суммарный доход местных взяточников.
Прокуратура республики подвела итоги работы по укреплению законности и правопорядка в 2017 году.
Некоторые результаты своей деятельности руководители надзорного органа озвучили на коллегии прокуратуры в Петрозаводске.
Так, в минувшем году прокуратура Карелии выявила 151 преступление коррупционного характера.
Какую сумму взяток получили карельские коррупционеры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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