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Новости. Общество
16:04, 01 Февраля 2018

Названа сумма взяток, которые получили коррупционеры в Карелии

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Прокуратура Карелии зафиксировала рост выявляемости преступлений коррупционной направленности и назвала суммарный доход местных взяточников.

Прокуратура республики подвела итоги работы по укреплению законности и правопорядка в 2017 году.

Некоторые результаты своей деятельности руководители надзорного органа озвучили на коллегии прокуратуры в Петрозаводске.

Так, в минувшем году прокуратура Карелии выявила 151 преступление коррупционного характера.

Какую сумму взяток получили карельские коррупционеры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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