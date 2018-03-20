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Новости. Общество
18:20, 20 Марта 2018

Названа точная дата наступления астрономической весны

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В день весеннего равноденствия на всём земном шаре, где бы мы ни находились, день и ночь продлятся по 12 часов.

Специалисты Московского планетария рассказали, что 20 марта в 19.15 по московскому времени наступит весеннее равноденствие, пишет life.

Как отмечается, в этот период солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом. Таким образом, продолжительность дня и ночи на всей земле одинакова, день равен ночи.

"В день весеннего равноденствия на всём земном шаре, где бы мы ни находились, день и ночь длятся по 12 часов. В дни равноденствий солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор (линия смены дня и ночи) точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам", — отмечается в сообщении.

По словам специалистов, солнце 20 марта — в день весеннего равноденствия — находится в созвездии Рыб. Начиная с 21 марта оно восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе.

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