Названо 5 фактов о сексе, которых вы еще не знаете

Интересные факты о сексе.

Как сообщает ToDay News Ufa, интересные факты о сексе, которых вы наверняка не знали.

- Только люди и дельфины "делают это" исключительно ради достижения удовольствия.

- Около 73 процентов 70-летних мужчин по-прежнему сохраняют отличную потенцию.

- Самым популярным местом для сексуальных контактов, помимо спальни, является автомобиль.

- В течение жизни мы посвящаем поцелуям 20160 минут (что равно 336 часам, или 14 дням, или 2 неделям).

- Во время оргазма у женщины выделяется гормон эндорфин, действующий как сильное обезболивающее. Так что не стоит отказываться от секса из-за головной боли – интимный акт поможет вам избавиться от нее.