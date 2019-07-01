Названо 5 фактов о сексе, которых вы еще не знаете

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Интересные факты о сексе.
Как сообщает ToDay News Ufa, интересные факты о сексе, которых вы наверняка не знали.
- Только люди и дельфины "делают это" исключительно ради достижения удовольствия.
- Около 73 процентов 70-летних мужчин по-прежнему сохраняют отличную потенцию.
- Самым популярным местом для сексуальных контактов, помимо спальни, является автомобиль.
- В течение жизни мы посвящаем поцелуям 20160 минут (что равно 336 часам, или 14 дням, или 2 неделям).
- Во время оргазма у женщины выделяется гормон эндорфин, действующий как сильное обезболивающее. Так что не стоит отказываться от секса из-за головной боли – интимный акт поможет вам избавиться от нее.
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