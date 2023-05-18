Названо число жителей Петрозаводска, поддерживающих шестидневную рабочую неделю

Инициатива о введении 6-дневной рабочей недели в стране оказалась не слишком популярной.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие менеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из Петрозаводска. Вопрос касался недавней инициативы о введении в стране шестидневной рабочей недели.

Как выяснилось, за 6-дневку выступает всего 6% работодателей. «При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу.

Более половины — 52% представителей компаний — предпочли бы оставить 5-дневную неделю, а 32% предлагают даже сократить ее до 4-дневки.

Большинство петрозаводчан (81%) тоже не поддерживает инициативу. Лишь 11% одобрили введение 6-дневки — в комментариях они объяснили это необходимостью помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Среди тех. Кто допускает введение дополнительного рабочего дня. Чуть больше среди мужчин, респондентов старшего поколения и людей с доходом выше 80 тысяч рублей.