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Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна

Новости. Общество
21:40, 15 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Единственным наследником имущества скончавшегося народного артиста СССР Армена Джигарханяна, согласно его завещанию, станет его приемный сын Степан.

Об этом ТАСС сообщил источник из окружения актера.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее было составлено другое завещание на его теперь уже бывшую супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую. "Но он его отменил, так что наследование только по закону", - уточнил источник.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в минувшую субботу в возрасте 85 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-15 22:04:58
Это демографическая ступень. Они сейчас каждый день начнут нас покидать. Надо относиться к этому с пониманием и не делать культа.
кир
2020-11-15 21:52:26
Пофиг совсем.
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