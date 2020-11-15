Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна

Единственным наследником имущества скончавшегося народного артиста СССР Армена Джигарханяна, согласно его завещанию, станет его приемный сын Степан.

Об этом ТАСС сообщил источник из окружения актера.

"Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что ранее было составлено другое завещание на его теперь уже бывшую супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую. "Но он его отменил, так что наследование только по закону", - уточнил источник.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в минувшую субботу в возрасте 85 лет.