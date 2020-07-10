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Названо полезное для здоровья количество шоколада

Новости. Общество
19:10, 10 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Полезные свойства шоколада доказаны многочисленными исследованиями, однако, чтобы не навредить здоровью, употреблять его следует в определенном количестве, рассказали специалисты.

Так, по словам эндокринолога Залины Гусовой, безопасной дозой можно считать 25–30 г шоколада ежедневно, пишут "Известия".

Схожие цифры называет председатель движения "Стройная Россия" Ольга Ванатова. Причем она подчеркнула, что речь идет о горьком шоколаде с большим содержанием какао и невысоким уровнем сахара. Она напомнила, что в шоколаде содержатся микроэлементы и витамины, среди которых А, В1, В2, В12, С и D, а также железо, кальций и магний.

За счет этого лакомство может положительно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы, поднять настроение и насытить организм энергией.

Детям после трех лет эксперты советуют давать не более 20 г шоколада в неделю, для взрослых норма 50 г в день, то есть половина стандартной плитки.

"Но если вам хочется десерт – выбирайте то, что вы любите, не стараясь отдать предпочтение горькому шоколаду, потому что он "полезен". Только не забывайте о рамках разумного", – цитирует ее "РИА Новости".

О пользе шоколада рассказала и специалист о рациональному питанию Варвара Зародина. Она указала, что какао-бобы содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм, в том числе флавоноиды.

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Комментарии

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кир
2020-07-10 20:14:28
Люблю шоколад. :)
Кирюха непутёвый
2020-07-10 21:01:27
кир, по нику должен любить водку .
новый
2020-07-10 19:36:18
Какой шоколад. Либерастня утверждает, что у людей денег даже на хлеб не хватает. А после поправок к конституции вообще голод начнется.
Гость
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