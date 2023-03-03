Названо условие, как жильцы аварийных домов в районах Карелии получают квартиры в Петрозаводске

Получить квартиры в Петрозаводске жители аварийных домов в районах Карелии могут лишь в том случае, если у них есть на то достаточные основания.

Об этом сообщил в во время эфира проекта »«Объясняет ЦУР» Вконтакте министр строительства республики Виктор Россыпнов.

Он объяснил, почему семьи из Беломорска смогли переселиться в новый дом на улице Белинского в Петрозаводске.

«Переезд в Петрозаводск возможен сейчас тогда, когда в этом есть настоятельная необходимость. Те семьи, которые переехали из Беломорска, не были выбраны в случайном порядке, как говорится, рандомно. Это семьи, которые нуждались в оказании квалифицированной медицинской помощи в Петрозаводске, в том числе, семьи с инвалидами. Именно с связи с наличием заключения Минздрава о том, что невозможно эту помощь оказать в районе, было принято решение о переселении этих людей в Петрозаводск», — сказал Россыпнов.