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Названо условие, как жильцы аварийных домов в районах Карелии получают квартиры в Петрозаводске

Новости. Общество
11:41, 05 Марта 2023
фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзор

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Получить квартиры в Петрозаводске жители аварийных домов в районах Карелии могут лишь в том случае, если у них есть на то достаточные основания.

Об этом сообщил в во время эфира проекта »«Объясняет ЦУР» Вконтакте министр строительства республики Виктор Россыпнов.

Он объяснил, почему семьи из Беломорска смогли переселиться в новый дом на улице Белинского в Петрозаводске.

«Переезд в Петрозаводск возможен сейчас тогда, когда в этом есть настоятельная необходимость. Те семьи, которые переехали из Беломорска, не были выбраны в случайном порядке, как говорится, рандомно. Это семьи, которые нуждались в оказании квалифицированной медицинской помощи в Петрозаводске, в том числе, семьи с инвалидами. Именно с связи с наличием заключения Минздрава о том, что невозможно эту помощь оказать в районе, было принято решение о переселении этих людей в Петрозаводск», — сказал Россыпнов.

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