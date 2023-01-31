Названы 18 домов Петрозаводска, где появятся новые лифты

Фонд капитального ремонта продолжает реализацию республиканской программы капремонта.
Как сообщается в паблике Фонда капремонта, особый упор сделан на замену отслуживших нормативный срок лифтов.
На данный момент в 24 многоквартирных домах по всей республике производится комплексная замена лифтового оборудования.
Новые лифты будут отличаться большей безопасностью и надежностью. Увеличивается грузоподъемность пассажирских лифтов с 380 до 400 кг, грузопассажирских с 580 до 600 кг. В целом будут улучшены все технические характеристики, в том числе: повысится энергоэффективность эксплуатации (лифты расходуют существенно меньше электроэнергии), увеличится скорость перемещения и снизится уровень шума за счет внедрения современных инженерных решений.
Производится полная замена лифтового оборудования: лифтовой электрической сети, лебедок, ограничителей скорости, тросов (канатов), направляющих, буферов и противовеса в шахте, а также станции управления лифтов. Помимо этого, выполняется ремонт машинных помещений.
В настоящее время ремонт выполняется (идет замена лифтового оборудования) по следующим адресам:
1 -г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 47
2 -г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58
3 -г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 9
4 -г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 29
5 -г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 25
6 -г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 10
7 -г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 17
8 -г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 5
9 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 28
10 -г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 29
11 -г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 11
12 -г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 5
13 -г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 13
14 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 5А
15 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 32
16 -г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 57
17 -г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 10
18 -г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 11
Подготовительные работы ведутся в нижеуказанных многоквартирных домах:
1 -ул. Лыжная, д. 22
2 -ул. Лыжная, д. 30
3 -пр. Карельский, д. 18
4 -ул. Зеленая, д. 10
5 -ул. Пограничная, д. 11
6 -б. Интернационалистов, д. 19
За каждым объектом закреплен инженер производственно-технического отдела Фонда, который осуществляет оперативный контроль сроков и качества выполняемых работ, а также соответствие поставляемого оборудования и материалов нормативной и конкурсной документации.
В случае возникновения вопросов по замене лифтов, Вы можете обратиться в Фонд капитального ремонта РК в рабочее время по телефонам 8 (8142) 55-91-95, 8 (8142)55-91-28.
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