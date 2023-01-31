Реклама

В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
31.01.2023 16:45
Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
25.01.2023 19:42
Главные преимущества высотного дома в Петрозаводске с потрясающим видом на Онежское озеро (ФОТО и ВИДЕО)
17.01.2023 20:02

Названы 18 домов Петрозаводска, где появятся новые лифты

Новости. Общество
09:00, 02 Февраля 2023
фото: © freepik

Новости партнеров

Фонд капитального ремонта продолжает реализацию республиканской программы капремонта.

Как сообщается в паблике Фонда капремонта, особый упор  сделан на замену отслуживших нормативный срок лифтов.

На данный момент в 24 многоквартирных домах по всей республике производится комплексная замена лифтового оборудования.

Новые лифты будут отличаться большей безопасностью и надежностью. Увеличивается грузоподъемность пассажирских лифтов с 380 до 400 кг, грузопассажирских с 580 до 600 кг. В целом будут улучшены все технические характеристики, в том числе: повысится энергоэффективность эксплуатации (лифты расходуют существенно меньше электроэнергии), увеличится скорость перемещения и снизится уровень шума за счет внедрения современных инженерных решений.

Производится полная замена лифтового оборудования: лифтовой электрической сети, лебедок, ограничителей скорости, тросов (канатов), направляющих, буферов и противовеса в шахте, а также станции управления лифтов. Помимо этого, выполняется ремонт машинных помещений.
В настоящее время ремонт выполняется (идет замена лифтового оборудования) по следующим адресам:

1 -г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 47
2 -г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58
3 -г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 9
4 -г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 29
5 -г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 25
6 -г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 10
7 -г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 17
8 -г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 5
9 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 28
10 -г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 29
11 -г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 11
12 -г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 5
13 -г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 13
14 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 5А
15 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 32
16 -г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 57
17 -г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 10
18 -г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 11

Подготовительные работы ведутся в нижеуказанных многоквартирных домах:

1 -ул. Лыжная, д. 22
2 -ул. Лыжная, д. 30
3 -пр. Карельский, д. 18
4 -ул. Зеленая, д. 10
5 -ул. Пограничная, д. 11
6 -б. Интернационалистов, д. 19

За каждым объектом закреплен инженер производственно-технического отдела Фонда, который осуществляет оперативный контроль сроков и качества выполняемых работ, а также соответствие поставляемого оборудования и материалов нормативной и конкурсной документации.
В случае возникновения вопросов по замене лифтов, Вы можете обратиться в Фонд капитального ремонта РК в рабочее время по телефонам 8 (8142) 55-91-95, 8 (8142)55-91-28.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2023, 00:10
Стало известно точное время, когда полезнее всего ложиться спать
26.01.2023, 10:55
Стал известен город Карелии с самым высоким уровнем радиации
31.01.2023, 15:08
«Рыбы хватит всем»: глава Карелии рассказал об ожидаемом нашествии горбуши в местные реки
26.01.2023, 13:53
ФСБ нагрянула с обысками в районную больницу Карелии
29.01.2023, 10:16
«От 30 до 60% пациентов умирают»: глава Минздрава Карелии рассказал об опасных заболеваниях
01.02.2023, 07:20
Глава Минздрава Карелии призвал вакцинировать детей от кори

Чтиво

30.01.2023 18:46
Ушли быть блогерами
«На пенсию я не надеюсь»
Развитие социальных сетей сделало блогерство новой профессией.
Более 11 тысяч человек посетили СтудФест в Санкт-Петербурге
27.01.2023 13:34
«Не страшно умереть»
25.01.2023 12:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.