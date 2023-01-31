Названы 18 домов Петрозаводска, где появятся новые лифты

Фонд капитального ремонта продолжает реализацию республиканской программы капремонта.

Как сообщается в паблике Фонда капремонта, особый упор сделан на замену отслуживших нормативный срок лифтов.

На данный момент в 24 многоквартирных домах по всей республике производится комплексная замена лифтового оборудования.

Новые лифты будут отличаться большей безопасностью и надежностью. Увеличивается грузоподъемность пассажирских лифтов с 380 до 400 кг, грузопассажирских с 580 до 600 кг. В целом будут улучшены все технические характеристики, в том числе: повысится энергоэффективность эксплуатации (лифты расходуют существенно меньше электроэнергии), увеличится скорость перемещения и снизится уровень шума за счет внедрения современных инженерных решений.

Производится полная замена лифтового оборудования: лифтовой электрической сети, лебедок, ограничителей скорости, тросов (канатов), направляющих, буферов и противовеса в шахте, а также станции управления лифтов. Помимо этого, выполняется ремонт машинных помещений.

В настоящее время ремонт выполняется (идет замена лифтового оборудования) по следующим адресам:

1 -г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 47

2 -г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 58

3 -г. Петрозаводск, ул. Пограничная, д. 9

4 -г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 29

5 -г. Петрозаводск, ул. Березовая аллея, д. 25

6 -г. Петрозаводск, ул. Попова, д. 10

7 -г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 17

8 -г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 5

9 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 28

10 -г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 29

11 -г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 11

12 -г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 5

13 -г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 13

14 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 5А

15 -г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 32

16 -г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 57

17 -г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 10

18 -г. Питкяранта, ул. Рудакова, д. 11

Подготовительные работы ведутся в нижеуказанных многоквартирных домах:

1 -ул. Лыжная, д. 22

2 -ул. Лыжная, д. 30

3 -пр. Карельский, д. 18

4 -ул. Зеленая, д. 10

5 -ул. Пограничная, д. 11

6 -б. Интернационалистов, д. 19

За каждым объектом закреплен инженер производственно-технического отдела Фонда, который осуществляет оперативный контроль сроков и качества выполняемых работ, а также соответствие поставляемого оборудования и материалов нормативной и конкурсной документации.

В случае возникновения вопросов по замене лифтов, Вы можете обратиться в Фонд капитального ремонта РК в рабочее время по телефонам 8 (8142) 55-91-95, 8 (8142)55-91-28.