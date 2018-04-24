Названы 19 банков, через которые могут получать пенсию жители Карелии

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Карельское отделение Пенсионного фонда РФ обновило список банков, через которые могут получать пенсию жители республики.
Как сообщили в пресс-службе отделения, в конце апреля был подписан договор о порядке взаимодействия с ПАО "Промсвязьбанк" при доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации. Таким образом число банков, через которые жители Карелии могут получать пенсию, увеличилось до 19.
Список банков смотрите на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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