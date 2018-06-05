Названы богатейшие россияне по версии Блумберг

Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым человеком в России.

Это следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг, передают РИА новости. Бизнесмен обогнал основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова, который удерживал лидерство на протяжении 267 дней.

Cостояние Лисина с начала года увеличилось на 2,17 миллиарда долларов, до 20,19 миллиарда долларов. Бизнесмен стал богатейшим человеком в России после того, как акции НЛМК подорожали на 3,5%. В середине апреля издание Forbes оценивало его состояние в 19,1 миллиарда долларов.

Состояние Мордашова составляет 20,18 миллиарда долларов. С начала года оно выросло на 506 миллионов долларов.

Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.